Napoli, assalto al ristorante “Cala la pasta”: scarcerato Patrizio Bosti, nipote del boss

È stato scarcerato Patrizio Bosti, 20 anni, figlio del boss Ettore, detto o’ russo, e nipote di Patrizio, uno dei fondatori dell’Alleanza di Secondigliano. Il giovane è finito agli arresti domiciliari a Torino, con il divieto di comunicazione con l’esterno e con il retroterra familiare.

Come anticipa Il Mattino, la decisione arriva dai giudici della seconda sezione di Corte di Appello di Napoli che, nonostante il parere contrario della Procura generale, hanno accolto la richiesta dei difensori napoletani (i penalisti Demenico Dello Iacono ed Elisabetta Valentino).

Lo scorso 15 maggio 2022, Bosti jr sarebbe intervenuto contro alcuni turisti argentini seduti al tavolino del locale “Cala la Pasta” che erano stati investiti da una moto lanciata a tutta velocità.

In quel frangente, venne travolta anche la moglie del titolare che si trovava all’esterno. Dopo l’impatto e la fuga, il centauro era tornato accompagnato da altre persone per riprendere la moto e minacciare il titolare del ristorante. In quella circostanza, intervenne anche il ventenne Patrizio Bosti, con un’azione ritenuta violenta e intimidatoria. Dopo la condanna in appello, ora la decisione della corte.