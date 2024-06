È in arrivo l’anticiclone africano che, a partire dal weekend, porterà il caldo estivo su tutta Italia. A Napoli sono previste temperature massime anche di 32 gradi tra sabato e domenica.

Napoli, arriva l’anticiclone africano: temperature oltre i 30 gradi

Tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, infatti, in Italia sta per arrivare quella che i meteorologi chiamano “Gobba del Cammello”: si tratta dell’anticiclone africano che, come una gobba appunto, si espande dal Maghreb fino a tutta la Penisola italiana.

Il gran caldo si farà sentire già a partire dal weekend. Nel capoluogo campano le temperature massime supereranno i 30 gradi. La tendenza dovrebbe essere confermata nel corso della prossima settimana, quando le temperature potrebbero salire ulteriormente.

Aumentano afa e umidità

Si apre dunque una fase che risulterà via via sempre più stabile e, soprattutto, più calda: anche i valori minimi, infatti, aumenteranno fino a valori compresi tra i 17 e i 18°C. La particolarità di questa prima ondata di calore della stagione sarà l’afa: il caldo percepito sarà prevalentemente umido, a causa delle piogge delle corse settimane.