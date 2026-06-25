È stato sorpreso mentre rubava l’autoradio da un’auto in sosta ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato. In manette è finito un 46enne, già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici, accusato di furto aggravato.

Napoli, arrestato mentre ruba l’autoradio da un’auto in sosta: 46enne finisce in manette

L’episodio è avvenuto in via Lauria, nel Centro Direzionale, dove gli agenti del Commissariato Poggioreale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo intento ad armeggiare all’interno di un veicolo parcheggiato, il cui vetro anteriore risultava infranto.

Dopo aver asportato lo stereo dall’auto, il 46enne si è allontanato, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti a poca distanza. Durante il controllo, gli agenti hanno recuperato l’autoradio appena rubata e hanno trovato l’uomo in possesso di un borsello contenente diversi arnesi da scasso e una chiave a T, ritenuti strumenti utilizzati per commettere il furto. Al termine degli accertamenti, il 46enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.