Napoli. È finito in manette un medico specializzato in cardiologia, gravemente indiziato dei reati di concorso in falso ideologico e materiale, violenza privata o minaccia a commettere un reato.

Napoli, arrestato cardiologo: falsificava cartelle cliniche dichiarando interventi mai eseguiti

L’indagato, attualmente agli arresti domiciliari, avrebbe falsificato varie cartelle cliniche, attentando di aver eseguito, presso una clinica del capoluogo campano, operazioni chirurgiche. In realtà, secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai Carabinieri del Nas, il professionista non avrebbe effettuato in prima persona interventi chirurgici presso la struttura sanitaria.

In mattinata i militari del N.A.S. di Napoli hanno così dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti del medico.