Un 36enne, Salvatore F., è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia Napoli Centro a Chiaia, dopo essere stato sorpreso a rubare utilizzando la tecnica della “ruota bucata”.

Napoli, arrestato 36enne sorpreso a rubare con la tecnica della “ruota bucata”

L’uomo aveva forato intenzionalmente lo pneumatico di un’auto e, mentre il proprietario era impegnato a sostituirlo, si è introdotto nel veicolo per sottrarre un marsupio.

I Carabinieri, già sulle tracce del ladro grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e a un servizio di controllo mirato a largo Ferrandina, sono intervenuti bloccandolo sul fatto.

Durante la perquisizione, il 36enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, usato per compiere il reato, e di 530 euro in contanti, provento di altri furti.

Le indagini

Le indagini hanno ricostruito il modus operandi dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, evidenziando che la foratura della ruota era parte di una strategia per distrarre le vittime e agire indisturbato.

Il marsupio rubato, con tutti gli effetti personali, è stato restituito al legittimo proprietario. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di furto pluriaggravato.