Attimi di paura quelli che si stanno vivendo in questi minuti a Napoli. Da circa mezz’ora è in corso un incendio in un appartamento al civico 51 di Viale Maria Cristina di Savoia, nei pressi di via Tasso.

Napoli, appartamento in fiamme in pieno centro: carabinieri e pompieri sul posto

Sul posto sono giunti sia i carabinieri della locale stazione che i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non ci sono feriti né persone all’interno. L’incendio sarebbe partito da un cortocircuito.

Le lingue di fuoco hanno immediatamente avvolto la faccia esterna del palazzo interessando anche gli appartamenti ai piani superiori. L’area è strettamente sorvegliata dalle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.