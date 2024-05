Furto in un pub a Napoli, porta via le mance dei camerieri e scappa. È entrato nel pub “Mamma Mia” in corso Secondigliano e ha portato via il contenitore delle mance dei collaboratori dell’attività. È accaduto a Secondigliano, quartiere di Napoli, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 maggio.

Napoli, entra nel pub e ruba il barattolo delle mance

A raccontare quanto accaduto è stato il proprietario dell’attività commerciale, che su Facebook ha condiviso i video delle telecamere di sorveglianza interna che hanno immortalato il furto, il momento in cui il ladro afferra il barattolo delle mance e poi abbandona il locale. “Ti consiglio di riportare il contenuto che c’era nella cassettina delle mance dei miei collaboratori”, scrive il proprietario del pub a corredo delle immagini delle telecamere. “Altrimenti entro venerdì andrò a denunciarti” conclude.

Il video