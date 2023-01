Un drammatico risveglio per la città di Casoria, che perde una delle sue figlie più amate. Antonella Fragiello, finalista Miss Italia nel 2014, è morta stroncata da un brutto male. Inutile l’ultimo ricovero in ospedale.

Lutto a Napoli e Casoria, muore la modella Antonella Fragiello

Modella, protagonista di diverse campagne pubblicitarie, organizzatrice di una tappa del concorso Miss Italia nel 2014 sul lungomare di Napoli, Antonella lascia un vuoto enorme in chi l’ha conosciuta e ne ha potuto apprezzare la professionalità oltre che la bellezza.

Dopo la finale di Miss Italia nel 2004, la giovane realizzò una pubblicità di richiamo nazionale per la Orogel. Studiò poi recitazione ed ebbe la fortuna di affiancare artisti come Carlo Croccolo, Gino Rivieccio, Enrico Beruschi, Francesco Paolantoni, Daniela Cenciotti.

In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio sui social. La notizia è stata accolta tra incredulità e dolore. “Sento a credere che sei andata via…Ci hai spezzato il cuore…Hai avuto il coraggio e la forza di una guerriera…Nonostante tutto sempre quel sorriso stampato in viso, nonostante tutto sempre pronta ad inseguire i tuoi sogni…”, il ricordo di Genny.

Scrive invece Salvatore: “Ma come si può credere hai sconvolto tutti. Non ci sono le parole. C’è solo un silenzio assordante. Meravigliosa creatura, bella più del sole, con la tua dolcezza sapevi arrivare diretta al cuore delle persone, le stesse che oggi piangono per te e che ti porteranno nel cuore per sempre perche lo meriti: sei stata una guerriera fino all’ultimo. Buon viaggio”.



L’ultimo messaggio

Solo a sei giorni fa risale l’ultimo post di Antonella sulla sua bacheca Facebook. Era un messaggio commovente dedicato al marito, Carlo, che è stato al suo fianco fino all’ultimo minuto della sua vita. “Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata a cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo”.

I funerali

L’ultimo saluto ad Antonella Fragiello si terrà domani, lunedì 23 gennaio, alle ore 12 nella parrocchia di San Tommaso nel quartiere napoletano di San Pietro a Patierno.