Ancora scontri a Napoli ma questa volta tra i supporter tedeschi e quelli napoletani. I fatti si sono verificati nel quartiere di Fuorigrotta, a pochi passi dallo stadio Maradona dove questo pomeriggio, alle ore 18.45, si disputerà il match di Champions League. Le due tifoserie si sono affrontate e sono intervenute le forze di polizia.

Napoli, ancora scontri tra le tifoserie nei pressi dello stadio

I tafferugli nella zona di Fuorigrotta si sono svolti in via Barbagallo, nel percorso verso lo stadio Maradona. Intanto in giornata buona parte dei 250 ultras tedeschi protagonisti degli scontri con le forze di polizia della scorsa notte a Napoli hanno lasciato la città. Erano tutti senza biglietto e quindi non avrebbero potuto assistere alla partita.