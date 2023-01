Dalla Sicilia a Napoli: Angela da Mondello è stata ospite a casa di Rita De Crescenzo. Le due tiktoker si sono conosciute grazie al social cinese, diventando presto amiche, e il loro incontro è stato documentato da entrambe sui rispettivi profili Tik Tok.

Angela da Mondello incontra Rita de Crescenzo

Angela, famosa per la sua riposta (“non ce n’è Covid”, ndr) a un’intervista di tre anni fa diventata un tormentone estivo nel 2020, e la De Crescenzo nota per i suoi balletti su Tik Tok, hanno rivelato ai propri fans di aver intenzione di fare qualcosa insieme. Magari una nuova canzone che vede protagoniste entrambe? Al momento non è dato saperlo.

“Angela è qui da qualche giorno a Napoli, stiamo pensando di fare qualcosa di sfizioso”, ha detto in un video la tiktoker napoletana. Poi ha preso la parola Angela che ha spiegato come loro due si sono conosciute: “Io ho conosciuto, Rita non l’ho mai criticata, né condannata. Anche perché potete dire tutto quello che volete ma io e Rita veniamo dalla stessa strada, abbiamo fatto la stessa gavetta. Non ce n’è da giudicare”. Le due pare che siano diventate amiche, resta da capire cosa faranno assieme.