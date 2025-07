Un 23enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato dai Carabinieri nella notte a piazza Bellini per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai militari della Compagnia Napoli Centro mentre cedeva una dose di marijuana a un coetaneo, nel pieno della movida partenopea.

Napoli, altro arresto per spaccio a piazza Bellini: è il 18esimo dall’inizio dell’anno

I Carabinieri, in borghese e mimetizzati tra la folla, hanno assistito all’intera scena. Il 23enne è stato fermato subito dopo lo scambio e trovato in possesso di un’ulteriore dose della stessa sostanza. Per il cliente è scattata la segnalazione alla Prefettura, mentre per il pusher sono scattate le manette.

Con questo salgono a 18 gli arresti per spaccio effettuati dai militari a piazza Bellini e nel centro storico di Napoli dall’inizio del 2025. Una media di oltre un arresto a settimana, che conferma l’attività costante di contrasto allo spaccio nei luoghi simbolo della movida cittadina.