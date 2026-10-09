Napoli, Allegri in vista del Frosinone: “Niente alibi”

Dopo la maxi sosta per le nazionali torna la Serie A. Il Napoli ospiterà il Frosinone domani sera alle 20:45 al Maradona. Quest’oggi il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, dando subito una buona notizia su Scott McTominay: “È convocato, può giocare 20, 30 minuti”. Sul match: “Niente alibi. Servono i tre punti”.

Napoli, Allegri in conferenza: “McTominay convocato”

La prima domanda è sugli infortuni. Chi rientra e chi deve ancora attendere per rivedere il campo: “Nell’arco della stagione ci sono gli infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere ok. Anguissa sta recuperando. In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c’è Marin, su quello non sono per nulla preoccupato”.

Il focus, però, è sul Frosinone. L’ex Milan non ci gira intorno: “Le attenuanti e gli alibi non ci sono. Scenderemo in campo con la consapevolezza e la responsabilità dell’importanza della partita, ma serviranno umiltà e rispetto del Frosinone”.