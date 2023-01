Il maltempo sta mettendo in ginocchio la Campania e anche la partita di Coppia Italia – Napoli-Cremonese – prevista stasera al Maradona di Fuorigrotta alle 21, è a rischio.

Allerta maltempo a Napoli, a rischio la partita di Coppia Italia

La Protezione Civile della Campania ha disposto un’allerta arancione sia per la giornata di oggi che per domani, e in queste ore la Lega calcio e le autorità cittadine assieme ai dirigenti delle società stanno valutando in un vertice con la Prefettura le ipotesi di disputa della partita a porte chiuse e la possibilità di rinvio dell’incontro.

In quest’ultimo caso non sarebbe semplice trovare una data alternativa, vista l’intensità degli impegni in calendario. La decisione definitiva è attesa a minuti. Si tratterebbe per molti di una scelta di buon senso, visto che resteranno chiuse scuole e parchi pubblici. Tra le ipotesi alternative anche quella di disputare il match a porte chiuse, così da garantire la sicurezza dei tifosi, che a quel punto però dovrebbero vedersi rimborsato il biglietto.