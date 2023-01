È lutto a Napoli per la prematura scomparsa di Alessio Buonocore. Il giovane, di soli 16 anni, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari a causa di una brutta malattia.

Lutto a Napoli, Alessio muore a 16 anni

Alessio era molto conosciuto soprattutto nella zona della Sanità e dei Quartieri Spagnoli dove la famiglia gestisce uno dei negozi di frutta e verdura più frequentati del centro città.

“Non ci posso credere”, “Povero ragazzo solo 16 anni“, “Da tempo era malato e non scendeva più”, queste le parole di chi per strada si è fermato davanti all’insegna affissa sulla porta del negozio di frutta “Chiuso per lutto”. Tutti lo ricordano come un bravo ragazzo, allegro e sorridente. I funerali di Alessio Buonocore sono stati celebrati nella mattinata di oggi, martedì 3 gennaio, nella chiesa di Sant’Erasmo.

Alessio era un grande tifoso del Napoli. Nel 2018 fu coinvolto in un caso di cyberbullismo. Il giovane fece parte del gruppo di bambini che accompagnava i giocatori in campo nella partita Napoli-Sassuolo. E proprio in quell’occasione, sui social venne deriso perché in sovrappeso. Il suo caso fece parecchio parlare, tant’è che il Napoli lo invitò pochi giorni dopo a Castel Volturno per passare una giornata insieme ai suoi beniamini.