Sangue alla vigilia del match Napoli-Ajax. Un tifoso olandese, di 21 anni, è stato picchiato e accoltellato da un branco composto da una ventina di soggetti. L’aggressione si è verificata nella notte, intorno all’1, in piazza Bellini, nel cuore del centro storico del capoluogo partenopeo.

Napoli-Ajax, tifoso olandese picchiato e accoltellato in piazza Bellini

Stando a una prima ricostruzione, il 21enne olandese era appena arrivato in città per raggiungere alcuni amici, giunti anche loro a Napoli per assistere alla partita di Champions League. Una volta raggiunta piazza Bellini, il giovane è stato avvicinato, picchiato e poi accoltellato tre volte alla gamba, presumibilmente da alcuni tifosi partenopei.

Dopo aver lasciato la vittima a terra sanguinante, i malviventi si sono subito dileguati. Alcuni passanti, invece, lo hanno soccorso e richiesto l’intervento del 118. Il 21enne è stato così trasportato all’ospedale Pellegrini: qui i medici hanno suturato le ferite e poi lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso, intanto, indagano le forze dell’ordine e non è escluso che nelle prossime ore possano essere acquisite dagli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di individuare i responsabili del ferimento.

Scontri in serata: via Medina, largo Banchi Nuovi e tensioni in via Caracciolo

Tensioni tra le due tifoserie anche in via Medina. Una rissa con calci, pugni e colpi di bottiglia è avvenuta nei pressi di una trattoria. I tifosi olandesi sono stati raggiunti e affrontati da una ventina di ultras napoletani, arrivati a piedi da vie laterali armati con caschi e mazze. Due stranieri sono rimasti feriti e sono stati costretti a fare ricorso alle cure all’Ospedale del Mare. Per il più grave la prognosi è di trauma cranico, guaribile in trenta giorni.

In via Caracciolo una settantina di supporter olandesi visibilmente alterati dall’alcol, sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Altri due olandesi sono stati aggrediti, invece, in largo Banchi Nuovi, a ridosso di via Mezzocannone. Uno di loro ha riportato una ferita alla testa: è stato medicato all’ospedale dei Pellegrini, dove i medici lo hanno giudicato guaribile in 15 giorni.

Ordinanza del sindaco

Per evitare nuovi scontri e problemi di ordine pubblico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita di alcolici e superalcolici a partire dalle 7 di oggi, mercoledì 12 ottobre, e fino alle ore 8 del mattino successivo. Ecco, nello specifico, cosa prevede il provvedimento: