Agguato nella notte a Napoli. Due ragazzi di 21 anni sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco. Grave una ragazza. Ferito invece il giovane, Ciro Vecchione, ex attore del film “La paranza dei bambini”.

Napoli, agguato nella notte: gravissima una ragazza. Ferito attore de “La paranza dei bambini”

Come spiega Fanpage.it, le due vittime dell’agguato sono state avvicinate dagli aggressori mentre si trovavano in auto nei pressi di Piazza Carlo III, in direzione di piazza Cavour. I malviventi, a bordo di uno scooter, avrebbero aperto il fuoco mirando all’abitacolo dove sedevano i due 21enni.

I feriti sono stati poi trasportati all’ospedale Pellegrini di Napoli. Le condizioni di salute della giovane sarebbero le più gravi, tanto che i medici hanno preferito non sciogliere ancora la prognosi. Ancora incerta la dinamica, sebbene le modalità farebbero pensare a un regolamento di conti in stile camorristico.

Il precedente

Non è la prima volta che Ciro Vecchione è vittima di un agguato. Nell’agosto del 2021, il ragazzo fu raggiunto da un proiettile al torace mentre l’amico da due colpi alla testa. In quella circostanza, teatro della sparatoria fu il rione Sanità. Gli investigatori inquadrarono l’agguato nell’ambito dei contesti criminali della zona.