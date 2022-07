Si torna a sparare nel centro storico di Napoli. Nella notte tra sabato e domenica un uomo, Pasquale Fioretti, 34 anni, è stato ferito a colpi di pistola alla gamba sinistra mentre transiva in scooter, in largo Sermoneta, al quartiere Chiaia.

Napoli, agguato a Chiaia: ferito nipote del boss

Fioretti, già noto alle forze dell’ordine, è il nipote del boss Rosario Piccirillo, conosciuto come “‘o biondo”. Il 34enne è arrivato all’ospedale Loreto dove è stato preso in cura dai sanitari.

Secondo la sua versione, Fioretti si sarebbe trovato in via Riviera di Chiaia, nei pressi del chiosco Aurelio. Qui avrebbe visto passare un ragazzo in scooter e lo avrebbe riconosciuto: qualche giorno prima il giovane avrebbe avuto una discussione col cugino, che in quel momento si trovava con lui.

Fioretti avrebbe quindi seguito il ragazzo, a bordo del suo scooter, e arrivato in via Orazio lo avrebbe affiancato nel tentativo di far dialogare i due litiganti. Ma l’altro centauro avrebbe estratto la pistola e avrebbe aperto il fuoco al suo indirizzo. La versione del 34enne è ora al vaglio degli inquirenti che indagano sull’agguato. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate le immagini di videosorveglianza al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile del ferimento.