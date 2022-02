Agguato nella notte a Napoli, 32enne ferito a colpi di pistola. Sarebbe stato ferito da alcuni sconosciuto e senza un apparente motivo mentre percorreva a piedi Corso Garibaldi, ma la dinamica di quanto accaduto questa notte è ancora al vaglio dei carabinieri.

Spari nella notte a Napoli: ferito 32enne

I militari dell’arma, infatti, sono intervenuti questa notte presso l’ospedale dei Pellegrini dove Vincenzo Ursini, 32 anni, è arrivato ferito alle gambe da tre colpi d’arma da fuoco. Il giovane non sembrerebbe in pericolo di vita. Non è chiara la dinamica dell’accaduto.

I carabinieri vogliono vederci chiaro e ricostruire quello che assume i contorni di un raid o di un agguato in piena regola. Del resto è di pochi giorni fa il duplice agguato al rione Don Guanella che ha scosso l’area nord di Napoli, in cui hanno perso la vita due persone legate al clan Lo Russo. Non si esclude che l’episodio di sangue in piazza Garibaldi sia da ricondurre a dinamiche criminali.