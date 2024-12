Napoli, aggressione al deputato Francesco Emilio Borrelli: scarcerato il 26enne

È stato scarcerato il 26enne accusato di aver aggredito il deputato Francesco Emilio Borrelli nel pomeriggio di sabato 7 dicembre scorso. L’episodio si è verificato in via Sant’Arcangelo a Baiano, nel quartiere Forcella, dove Borrelli si trovava per documentare il problema della sosta selvaggia. Durante l’attività, il parlamentare è stato improvvisamente aggredito da un gruppo di persone, con l’intera scena ripresa dal suo stesso cellulare.

Napoli, scarcerato il 26enne che ha aggredito il deputato Francesco Borrelli

Borrelli è stato immediatamente soccorso dalla sua scorta, a cui si sono aggiunte poco dopo alcune pattuglie della Polizia di Stato. Gli agenti hanno individuato il 26enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, in evidente stato di agitazione.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, l’uomo avrebbe rivolto frasi offensive e ingiuriose al parlamentare, cercando di raggiungerlo fisicamente mentre spintonava e scalciava chiunque tentasse di fermarlo. Dopo un malore, l’aggressore è stato soccorso dal personale del 118 ma, anche in quell’occasione, ha dato in escandescenze aggredendo un medico. A quel punto, è stato bloccato definitivamente dai poliziotti, che hanno faticato a contenerlo, e arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Successivamente, è stato condotto nel carcere di Poggioreale. Nella vicenda sono state denunciate anche altre quattro persone.

Difeso dagli avvocati Bernardo Scarfò e Annamaria Trivoluzzi, il 26enne è comparso oggi davanti al giudice per l’udienza di convalida. Al termine della seduta, il Gip ha ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari e ha disposto la scarcerazione dell’uomo, che resterà comunque indagato a piede libero.