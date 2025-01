Napoli, aggrediti vigili e ammaccata auto della Municipale durante festa a Capodichino

Grave episodio durante i festeggiamenti per la vittoria del Napoli contro l’Atalanta all’aeroporto di Capodichino. Un gruppo di teppisti, confuso tra i tifosi veri, ha accerchiato una pattuglia della Polizia Municipale, danneggiando il veicolo e aggredendo gli agenti. La denuncia arriva dal sindacato Csa, che ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica e al Ministro Piantedosi, chiedendo maggiore tutela per gli operatori di pubblica sicurezza.

Secondo quanto riferito da Antonio D’Amato, coordinatore del settore Polizia Municipale per il sindacato Csa, l’episodio è avvenuto su viale Umberto Maddalena. Una pattuglia che stava terminando il servizio straordinario è stata bloccata da un gruppo di facinorosi. «Questi pseudo-tifosi bloccavano il veicolo, facendolo oscillare e danneggiandolo – racconta D’Amato –. Hanno rotto il tergicristallo posteriore, sputato contro gli agenti e continuato con calci e pugni».

La situazione non è degenerata ulteriormente grazie alla prontezza degli agenti, che sono riusciti, dopo 15 minuti di tensione, a trovare una via di fuga. Tuttavia, l’episodio ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza degli operatori e la gestione dell’ordine pubblico durante eventi simili.

Critiche alla gestione della sicurezza

Il sindacato ha puntato il dito contro l’assenza di supporto per la pattuglia in difficoltà. «Con decine di operatori delle Forze dell’Ordine presenti per gestire il rientro dei calciatori, è incomprensibile come nessuno sia potuto intervenire», scrive D’Amato. Ha inoltre sottolineato il rischio rappresentato da «orde di criminali la cui forza risiede nella numerosità del branco», chiedendo maggiore sorveglianza e strumenti di controllo per evitare episodi analoghi.

Un secondo episodio preoccupante

Nella stessa serata, un’auto medica, destinata a un delicato intervento di espianto di organi per un successivo trapianto, è stata bloccata dalla folla. I medici, per raggiungere l’aeroporto, sono stati costretti a proseguire a piedi, esponendosi a rischi personali e mettendo in pericolo la riuscita dell’operazione.

Richieste alle autorità

Nel suo esposto, il sindacato Csa ha chiesto alle autorità di verificare i fatti e convocare il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tra le proposte avanzate, vi sono l’uso di strumenti di monitoraggio remoto, l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private, e un miglioramento delle misure di sicurezza durante manifestazioni ad alto afflusso. Il sindacato conclude il suo intervento sollecitando un approccio più rigoroso per garantire la sicurezza degli operatori di polizia e dei cittadini. «È necessario agire affinché episodi del genere non si ripetano, preservando il diritto di celebrare in sicurezza senza mettere a rischio la vita e il lavoro di chi è al servizio della collettività».