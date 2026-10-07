Attimi di follia a Chiaiano, quartiere di Napoli. Sull’omonimo corso, un 57enne con precedenti ha aggredito il compagno della sua ex e poi ha provato a investirlo con l’auto. Attirati prima dalle grida, poi avvicinati dalla coppia che ha subito l’aggressione, sono intervenuti degli agenti di polizia di pattuglia. L’uomo è stato subito arrestato.

Napoli, aggredisce il compagno della ex e poi prova a investirlo: arrestato

Stando alla ricostruzione dei caschi blu, l’aggressore si sarebbe prima avvicinato all’uomo, che in quel momento si trovava sul corso, e poi sarebbe passato alla violenza fisica, provando a investirlo con il proprio veicolo.

Successivamente, quando la coppia ha dato l’allarme, chiamando in causa i poliziotti, il 57enne avrebbe continuato a inveire contro i due, arrivando a proferire minacce di morte.

A quel punto sarebbe partita una colluttazione tra l’uomo e gli agenti, che hanno avuto difficoltà a bloccarlo.