Si chiama “car surfing” ed è la nuova challenge criminale che imperversa sui social. Il prtagonista del filmato si aggrappa al tettuccio dell’auto con le mani attaccate alle portiere mentre l’automobilista sfreccia a tutta velocità in strada. Una prova di resistenza che può trasformarsi in tragedia. A documentarlo con un video il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, allarme per “car surfing”: la nuova challenge sui social

L’episodio ripreso con un filmato sarebbe avvenuto di sera a Pozzuoli. A girare il video uno degli amici del giovane seduto in auto. “Abbiamo allertato il sindaco di Pozzuoli affinché si verifichi subito l’accaduto – ha tuonato Borrelli – e si agisca contro questo fenomeno che potrebbe trasformarsi in tragedia. Questi folli non solo potrebbero farsi del male ma rappresentano dei pericoli pubblici per gli altri”.

Il deputato poi conclude: “I recenti morti purtroppo non fermano questi idioti. Chi è in giro per le strade non può vivere un continuo incubo a cause di certi sconsiderati. Abbiamo lanciato tanti appelli, ora è il momento di usare le maniere pesanti anche perché la mattanza dei pedoni sul nostro territorio sta continuando senza sosta a causa di chi guida in modo pericoloso e sconsiderato”.