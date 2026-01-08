Momenti di paura questa mattina a Napoli, dove un agente della Polizia Locale è stato investito da uno scooter mentre era in servizio in via Toledo. L’episodio si è verificato nella giornata di giovedì 8 gennaio, all’interno dell’area pedonale, in direzione di piazza Trieste e Trento.

Napoli, agente della Municipale investito da uno scooter in via Toledo

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo a due ruote non avrebbe rispettato l’alt intimato dall’agente, urtandolo e provocandogli una contusione alla mano. Il poliziotto municipale è stato immediatamente assistito dai colleghi presenti sul posto e accompagnato in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove è stato successivamente dimesso. Le sue condizioni non destano preoccupazione, anche se i sanitari ipotizzano una possibile frattura alla mano.

Il conducente dello scooter, dopo essersi inizialmente allontanato, si sarebbe presentato in un secondo momento presso la caserma della Polizia Locale per fornire la propria versione dei fatti. Nel frattempo, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire alla targa del mezzo, risultata regolarmente italiana. Le procedure amministrative e investigative sono ora state avviate d’ufficio.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso ulteriori accertamenti. Dal Comando della Polizia Locale di Napoli, guidato dal Comandante Generale Ciro Esposito, è arrivato un messaggio di piena solidarietà e vicinanza all’agente rimasto ferito durante l’espletamento del proprio dovere.