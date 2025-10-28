Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 ottobre, quando un aereo ultraleggero Cessna 206 è precipitato in mare, a pochi metri dal porto commerciale di Napoli. Il velivolo, con a bordo due persone, avrebbe subito un’improvvisa avaria al motore, costringendo il pilota a un ammaraggio d’emergenza.

Napoli, aereo ultraleggero precipita in mare: pilota e passeggero salvati dalla Guardia Costiera

L’allarme è scattato intorno alle 16:40. Sul posto sono intervenute immediatamente le unità navali della Guardia Costiera, che hanno raggiunto e soccorso i due occupanti, entrambi illesi. Nessun danno a cose o persone.

L’aereo, dotato di pattini per l’ammaraggio, è stato rimorchiato e trasferito in un cantiere navale per i controlli tecnici. La Guardia Costiera di Napoli ha avviato le indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.