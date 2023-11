Un giovane di 38 anni in manette a Napoli con l’accusa di aver adescato, picchiato e minacciato di morte alcune ragazze. Dovrà rispondere di atti persecutori. A eseguire l’ordinanza cautelare i poliziotti di Napoli anche se le indagini sono state coordinate dalla Procura di Milano.

Napoli, corteggia ragazze sui social: poi le minaccia di morte. Arrestato

La prima vittima è stata una 27enne che ha sporto denuncia al Commissariato di Porta Ticinese. Ha raccontato di aver conosciuto il 38enne sui social e di aver ricevuto da parte sua complimenti e regali, tra cui un mazzo di fiori. La 27enne si è prima sentita lusingata, ma quella conoscenza virtuale è diventata ben presto un incubo.

L’arrestato infatti avrebbe iniziato a tempestare la vittima con messaggi e telefonante e a chiedere ripetutamente incontri dal vivo. L’apice è stato raggiunto quando ha minacciato la 27enne di morte, contattando tra l’altro anche la mamma della ragazza e altri amici o parenti riconducibili a lei.

La seconda vittima

La seconda vittima è stata una 32enne. Con quest’ultima non si era limitato a inviare messaggi o a fare telefonate. Le aveva inviato anche immagini che lo ritraevano a Milano e nell’androne dello stabile di residenza della donna. Da qui erano iniziati giorni di stalking: l’uomo aveva parlato persino con il portiere del palazzo della 32enne e aveva effettuare appostamenti dinanzi al luogo di lavoro della vittima.

Scattate le indagini, lo stalker è stato rintracciato a Napoli e arrestato. Si è scoperto tra l’altro che il 38enne era stato già indagato lo scorso ottobre a Roma per minacce e lesioni nei confronti di una terza ragazza, sempre conosciuta sui social, presa a schiaffi e strattonata in albergo per evitare che se ne andasse.