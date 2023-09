Sequestrata in un furgone, violentata da quattro uomini e rapinata. E’ la drammatica vicenda di cui è stata vittima due giorni fa una donna foggiana di 41 anni venuta a Napoli per motivi di lavoro. A raccontare l’episodio Cronache di Napoli.

Napoli, accerchiata e caricata su furgone: poi violentata e rapinata da 4 uomini

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima era nel capoluogo campano da alcuni giorni alla ricerca di un’occupazione. Dopo aver mangiato in un ristorante di piazza Garibaldi, si è diretta verso lo stazionamento dei pullman per tornare in Puglia ma prima che potesse salire sull’autobus sarebbe stata accerchiata da quattro uomini.

Uno di loro l’avrebbe colpita alla nuca per poi costringerla a salire su un furgone nero. A quel punto, l’avrebbero spogliata e ne avrebbero abusato a turno. In seguito sarebbe stata rapinata dell’orologio, di due colla d’oro, degli orecchini e di 250 euro in contanti che aveva nella borsa.

Le indagini

La 41enne – in base alla denuncia – è stata poi soccorsa e trasportata con un’ambulanza all’ospedale dei Pellegrini di Napoli. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, puntano sui rilievi in piazza Garibaldi. Gli investigatori stanno monitorando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della città del tragitto fatto dalla donna a piedi. Secondo una prima ipotesi, la donna sarebbe stata presa di mira per l’orologio e la collana. I rapinatori poi, in un secondo momento, avrebbero deciso di violentarla.