Per oltre due anni avrebbe vissuto un incubo fatto di violenze, minacce e sopraffazioni. Una storia di abusi emersa grazie al coraggio della vittima, che ha trovato la forza di denunciare.

Napoli, abusata e stuprata per anni dal compagno: arrestato dalla Polizia

Nella giornata di ieri, lunedì 2 febbraio, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, nei confronti di un cittadino srilankese, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni personali aggravate.

I fatti risalgono al periodo compreso tra gennaio 2024 e gennaio 2026 e si sarebbero verificati all’interno di una relazione sentimentale con una donna della stessa nazionalità.

L’arresto è avvenuto al termine di una complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile di Napoli – 4ª Sezione, coordinata dalla Procura della Repubblica, con il supporto del Commissariato Montecalvario. Gli investigatori hanno ricostruito un quadro di condotte reiterate e sistematiche, culminate anche in episodi di violenza sessuale aggravata, avvenuti anche all’interno dell’abitazione della vittima.