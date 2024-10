Un incubo tra le mura domestiche durato troppo a lungo. Avrebbe abusato della figlia minorenne e maltrattato altri componenti del nucleo familiare. Con queste accuse la Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione, in provincia di Reggio Emilia, a un’ordinanza cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di un 40enne pluripregiudicato che risiede al Nord.

Napoli, abusa della figlioletta e maltratta gli altri familiari: arrestato 40enne

A condurre le indagini la Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla 4^ Sezione – Violenze di genere e fasce deboli della Procura della Repubblica. Gli investigatori hanno acquisito diverse che evidenziano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato.

Il 40enne avrebbe abusato più volte della figlioletta a partire dal 2019, anno in cui la bimb aveva 10 anni, e avrebbe poi usato violenza contro i suoi genitori. In particolare gli anziani, di 70 e 63 anni, sarebbero stati costantemente maltrattati e picchiati quando sarebbero intervenuti per difendere la nipotina.

Sono dunque emersi i presupposti per l’applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Reggio Emilia. Dovrà rispondere di violenza sessuale e maltrattamenti.