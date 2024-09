Napoli. Il 20 e 21 settembre ha avuto luogo a Napoli, nella suggestiva cornice di Villa Doria D’Angri, un convegno dal titolo “Le Mille espressioni della Pediatria”. Al centro del dibattito vari temi: tra quelli clinici e quelli relativi alla programmazione. Parte degli interventi sono stati dedicati alla progettualità del Nuovo Santobono, infrastruttura fortemente voluta dal presidente della regione Vincenzo De Luca.

Non solo si è parlato della prossima possibilità di praticare ai nostri bambini il nuovo farmaco monoclonale che previene una patologia grave, specie nei piccoli lattanti come la bronchiolite. Un tema che in precedenza ha innescato non poco polemiche sul piano nazionale per le regioni del sud, polemiche poi rientrate con l’intervento del Ministero.

L’evento è stato organizzato dal Dottore Luigi Martemucci e sono intervenuti tra gli altri la presidente della Società Italiana di Pediatria professoressa Annamaria Staiano, il Vice presidente Rino Agostiniani, il Direttore Generale del Santobono dottor Rodolfo Conenna, il Dirigente dello Staff tecnico materno infantile della Regione Dottore Pietro Buono e il Dirigente della politica del Farmaco Regione Campania Dottore Ugo Trama.