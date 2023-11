Ha aperto la porta al suo assassino, che forse conosceva, ed è stato ammazzato tra la saletta d’ingresso e il corridoio dell’appartamento in cui viveva. Mario Palma, pensionato 81enne, residente in via Mario Gigante a Fuorigrotta, è stato barbaramente ucciso con numerosi i fendenti.

Napoli, 81enne ucciso in casa: ha aperto la porta al suo assassino

Ex dipendente sanitario di un ospedale, Mario viveva da solo. Non era sposato né aveva figli. Non aveva amicizie pericolose né nemici. Eppure chi lo ha ammazzato si è scagliato contro di lui con una violenza inaudita, colpendolo perfino in viso.

L’allarme è scattato ieri, verso ora di pranzo: una vicina di casa mentre si trovava sul pianerottolo nota che dalla base dello stipite della porta d’ingresso di Palma fuoriesce del sangue. Preoccupata, inizia a suonare il campanello, ma nessuno apre. Così telefona al fratello della vittima, che vive ad Avellino e che è in possesso delle chiavi. Quando il fratello arriva nel capoluogo partenopeo e finalmente inserisce le chiavi nella serratura per poi girarle, trova Mario riverso sul pavimento e attorno a lui un’enorme macchia di sangue.

Sul posto arrivano i militari della compagnia di Bagnoli, constatano il decesso, e avviano le indagini sul caso. Poco dopo giungono i colleghi del reparto rilievi scientifici e infine il medico legale. L’ipotesi dell’incidente domestico inizialmente ipotizzata viene esclusa quando il corpo del pensionato, in posizione prona, viene girato. Su di lui i segni di una violenza feroce. L’uomo è stato ferito con un’arma da taglio al petto, alle spalle, persino al volto, anche se quello fatale pare sia stato sferrato alla gola.

Con tutta probabilità la vittima conosceva il suo assassino: ha aperto la porta, lo ha fatto entrare in casa, si è fermato a parlare con lui e poi, tra le mura domestiche, si sarebbe consumato l’omicidio. Il movete resta ancora da chiarire.

Come da prassi, è stata già disposta l’autopsia sul corpo dell’81enne per capire cosa sia successo. Mentre i carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.