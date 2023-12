“A chi va a ballare e incontra la mia ex… sequestratela, vi do 500 euro…”, però poi “a chi solo la guarda siate pronti a una pioggia di proiettili”. Sono state queste le parole di Roberto Antini, 19 anni, nipote del defunto boss dei Quartieri Spagnoli Antonio Ranieri, alias Polifemo.

Napoli: “500 euro a chi sequestra la mia fidanzata”, arrestato il nipote del boss

Il giovane è stato tratto in arresto dai militari dell’arma di Napoli centro per minacce e molestie nei confronti della sua fidanzata. L’accusa di atti persecutori aggravati si aggiunge a quelle di rapina e lesioni aggravate notificategli nei giorni scorsi: il 19enne ha spaccato una bottiglia di vetro in testa a un negoziante dopo averlo rapinato.

Antini minacciava continuamente la ragazza e non solo anche i familiari e un ex fidanzato con il quale la giovane non vedeva più da tempo. Grazie all’orologio anti-violenza la giovane è riuscita a chiedere aiuto ai Carabinieri che hanno tratto in arresto il nipote del boss.