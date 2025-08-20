Scappa alla vista della Polizia a bordo di uno scooter rubato, investe un agente e viene bloccato. Nel pomeriggio di lunedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione e riciclaggio.

Napoli, 37enne a bordo di scooter rubato scappa e investe poliziotto: arrestato

Secondo quanto ricostruito, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un motoveicolo con a bordo una coppia che percorreva via Cesare Rosaroll. Intimato l’alt, il conducente ha reagito accelerando bruscamente per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento tra le strade del centro, durante il quale il motociclista ha compiuto manovre pericolose mettendo a rischio la circolazione.

La fuga è terminata in piazza Sant’Anna a Capuana, dove l’uomo, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, ha investito uno degli agenti. Dopo una breve colluttazione è stato bloccato e messo in sicurezza. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che lo scooter utilizzato risultava rubato e riportava una targa contraffatta, appartenente a un altro veicolo. Per questi motivi il 37enne è stato arrestato e condotto negli uffici di polizia, mentre la donna che viaggiava con lui è stata sanzionata: durante la perquisizione è stata infatti trovata in possesso di 2,40 grammi di hashish e 2,88 grammi di marijuana, destinati a uso personale.