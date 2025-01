Violentata nella baraccopoli a pochi passi dall’ex mercato ittico, in via Ponte della Maddalena. Un 37enne di origini ghanesi è stato arrestato dai carabinieri. La vittima è una 30enne.

Napoli, 30enne violentata in strada: l’aggressore fermato dai carabinieri

Sono stati i residenti a lanciare l’allarme, quando hanno sentito una donna chiedere aiuto disperata. È a pochi passi dalla baraccopoli improvvisata tra la strada e i cancelli che delimitano il porto industriale di Napoli, tra via Marina e San Giovanni a Teduccio. Qualcuno compone il 112, i carabinieri della sezione radiomobile di Napoli arrivano in pochi istanti.

Ai militari racconterà di essere stata aggredita mentre era in una delle baracche e di essere stata costretta ad un rapporto sessuale. Grazie alle indicazioni della vittima, una 30enne guineana, i militari hanno individuato e arrestato l’uomo, tra l’altro già noto alle forze dell’ordine. Portato in carcere, dovrà rispondere di violenza sessuale. La vittima è stata portata in ospedale.