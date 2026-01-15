Napoli, 29enne ferito alla testa da un colpo di pistola: operato d’urgenza al Vecchio Pellegrini

Paura nella notte a Napoli, dove un 29enne napoletano è rimasto ferito alla testa da un colpo di pistola ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Il giovane è giunto al presidio sanitario intorno alle 2 ed è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile dalla parte frontale sinistra della testa.

Il colpo “sfiora” il cranio: proiettile estratto sottocute

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti medici, il proiettile ha colpito il 29enne solo di striscio, sfiorando la testa senza penetrare nel cranio. Un elemento che ha evitato conseguenze ben più gravi: il colpo è stato infatti recuperato dai sanitari in sede sottocutanea. Nonostante la gravità dell’episodio, l’uomo non è in pericolo di vita, anche se resta ricoverato in prognosi riservata.

La versione del ferito e le indagini della Polizia

Ai sanitari, al momento del ricovero, il giovane avrebbe raccontato di essere stato vittima di una rapina. Tuttavia, la sua versione dei fatti e la posizione del 29enne sono ora al vaglio della Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali riscontri per ricostruire quanto avvenuto nelle ore precedenti al ferimento. Non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.