I Carabinieri hanno arrestato a Napoli un ciclista 24enne sammarinese per possesso di banconote falsificate. Il giovane è stato fermato durante un controllo in piazza Municipio mentre era alla guida di una Porsche Macan con targa di San Marino.

Napoli, 2mila euro falsi nascosti sotto lo sterzo: arrestato noto ciclista 24enne

A bordo dell’auto viaggiavano anche un 23enne e un uomo di 56 anni, zio del conducente, trovato sui sedili posteriori mentre dormiva. Nel corso dell’ispezione del veicolo, i militari hanno notato una fessura anomala sotto la scatola dello sterzo, all’interno della quale era nascosto un involucro contenente banconote.

Dopo aver smontato il rivestimento in plastica, sono stati rinvenuti complessivamente 2mila euro in banconote da 20 euro, risultate tutte false. Nell’abitacolo è stato inoltre trovato un manganello telescopico. Il 24enne è stato arrestato e condotto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di possesso di banconote falsificate. Lui, il 23enne e il 56enne sono stati inoltre denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.