Napoli, 19enne di Scampia sorpreso a smontare un Suv con due complici: arrestato

Arrestato 19enne di Scampia dai carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno. Il giovane è stato sorpreso a smontare un Suv insieme a due complici. Dovrà rispondere di furto aggravato in concorso.

Napoli, 19enne di Scampia sorpreso a smontare un Suv: arrestato

I militari sono intervenuti in via Paternum a seguito di una segnalazione al 112. Sul posto, hanno sorpreso il giovane mentre era intento a smontare un fuoristrada insieme a due giovani. Alla vista dei carabinieri, la banda si è data alla fuga ma il 19enne è stato bloccato.

Durante la perquisizione del veicolo rubato, i Carabinieri hanno rinvenuto un jammer, un dispositivo elettronico utilizzato per inibire i sistemi antifurto. L’apparecchio è stato sequestrato, mentre il SUV è stato restituito al legittimo proprietario. Il giovane, incensurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per identificare e arrestare i due complici ancora in fuga.