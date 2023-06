Provano a rubargli lo scooter, ma lui non cede e lo accoltellano. È quanto sarebbe accaduto a un giovane di 15 anni che, ieri notte, è stato accompagnato dal padre all’ospedale “Villa Betania”.

Napoli, 15enne accoltellato dopo tentativo di rapina

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della stazione di Poggioreale, allertati dal personale sanitario, che hanno ascoltato la vittima e avviato le indagini per ricostruire l’intera vicenda.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che il 15enne mentre si trovava nel quartiere Poggioreale, verso le 23, a bordo del proprio scooter sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti.

Uno dei due nel tentativo di impossessarsi del mezzo avrebbe aggredito il ragazzo, colpendolo alla coscia destra con un fendente. Trasportato dal genitore nella struttura sanitaria, l’adolescente è stato subito preso in carico dai medici per le cure del caso. Il 15enne non è in pericolo di vita ma è ancora in osservazione.