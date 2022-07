Napoli. La scelta di allontanarsi da lui le sarebbe costato caro. Nelle conversazioni tra la 12enne, sfregiata al volto tre notti fa, e l’ex fidanzato di 16 anni, ora in stato di fermo, ci sono una serie di messaggi con cui il giovane ribadisce la volontà di punirla soltanto per aver messo fine a quella relazione.

Napoli, 12enne sfregiata. Le chat che inchiodano l’ex: “Ti punirò”

Un’azione mirata, già annunciata via chat dall’adolescente, confermata agli inquirenti sia dalla vittima che dalla sua amica, testimone oculare dell’aggressione. Quella terribile sera, in zona Montesanto, la giovane era in sella allo scooter guidato dalla 12enne. Ha visto il braccio di lui stringere alle spalle il collo di lei, per poi provocare il taglio all’altezza della guancia destra con un coltello. E proprio l’arma con cui il giovane ha squarciato il viso della ex fidanzata non è stata ancora rinvenuta dalla forze dell’ordine.

Come anticipa Il Mattino, il 16enne – accusato di lesioni permanenti, con l’aggravante della premeditazione e assistito dal suo avvocato – ha cercato di ricondurre la vicenda a un litigio avvenuto in modo accidentale. “Non volevo, sono stato provocato, c’è stato un litigio e ho reagito”, avrebbe detto agli inquirenti. Intanto, è stata fissata per domani l’udienza di convalida davanti al Gip che dovrà decidere sul fermo del 16enne.

I precedenti

Malgrado la giovane età, l’adolescente vanta già un curriculum criminale di tutto rispetto. Quando non era ancora imputabile, avrebbe assunto atteggiamenti da bullo, dentro e fuori il proprio nucleo familiare. Poi, c’è un’accusa di resistenza a pubblico ufficiale per la quale sarebbe in regime di messa alla prova. Ora rischia di macchiarsi di un altro grave reato.