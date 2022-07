Bufera social per Nancy Coppola. La cantante neomelodica ha pubblicato un post molto duro a seguito di alcune critiche ricevuto sotto un suo video.

Nancy ha pubblicato gli screen di una conversazione con il figlio in cui diceva di sentirsi “avvilito dalle critiche” sotto a un video della mamma.

Polemica di Nancy Coppola

Un suo Tik Tok ha scatenato diverse critiche e insulti e a leggerli è stato il figlio Vincenzo. La cantante non ha esitato a dirlo sui social e prendersela con chi ha scritto quelle offese. “Mio figlio che ha quasi 11 anni mi ha appena scritto avvilito dalle critiche sotto ad un mio video di Tik tok Menomale che è di carattere forte come me ed è un bambino intelligente e riesce a capire certe cose. Ma voi invece siete persone così squallide che non avete rispetto in primis di me che sono una donna, ma sti c…., non me ne può fregare di meno perché le vostre offese mi scivolano. Ma abbiate un minimo di rispetto per i miei figli. Questo lo dico non solo per me ma per qualsiasi altro personaggio pubblico perché dietro c’è una vita, una famiglia ok? Siete tutti leoni da tastiera perché da vicino nessuno di voi ha le palle di offendermi. Vigliacchi!”.

I fan della cantante le hanno espresso solidarietà: “Nancy lasciali parlare, vai avanti per la tua strada” ha scritto Lina. “Ma quando scrivete qualcosa ci pensate che questa donna è anche mamma e deve tutelare i suoi bambini?” chiede invece Federica.