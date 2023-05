La festa scudetto varca i confini nazionali e in estate approderà anche a Mykonos. Sull’isola greca, da anni attrazione turistica per tanti partenopei, sono attesi per questa estate oltre 50mila campani, ben il 12% rispetto all’anno precedente.

Mykonos parla napoletano: attesi più di 50mila campani

Si preannuncia come una vera e propria invasione di turisti e bagnanti che dalla Campania approderanno nella perla delle Cicladi. «Sono attesi da Napoli oltre 50mila passeggeri – spiega a Il Mattino Gianpaolo Sinno, presidente dell’associazione Italiani a Mykonos – Grazie anche ai quattro voli al giorno da Capodichino offerti da Volotea, EasyJet, Wizz-Air e Ryanair».

Sarà una festa azzurra sull’isola, anche all’insegna del terzo scudetto del Napoli giunto dopo 33 anni, che tifosi e campani promettono di celebrare in estate fuori dai confini regionali. Non manca in verità qualche preoccupazione, in particolare per le elezioni elleniche nazionali che potrebbero comportare modifiche ai regolamenti di turismo e by-night per ragioni di ordine pubblico.

Premio Eccellenza Italiana a Mykonos

Nonostante qualche riserva, prevale però l’ottimismo, anche per il premio Eccellenza Italiana a Mykonos, che vedrà tre aziende partenopee tra le nove che verranno premiate. «Parliamo del Liasti Beach dei napoletani Fabio Cicala e Massimo Cirillo – prosegue Sinno – Bianco Reale, produttore di mozzarella nel Casertano e dell’azienda di hair stylist internazionale Curly’s Way, di proprietà partenopea. Per l’evento regaleremo al sindaco dell’isola una targa e una sciarpa del Napoli».