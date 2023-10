Emoticon, saluti, sorrisi e dita incrociate. È quello che si vede in una foto che ritrarrebbe il volto dell’assassino 16enne di Giovanbattista Cutolo, il musicista napoletano ucciso in piazza Municipio, pubblicata recentemente sui social, in particolare su TikTok.

Musicista ucciso a Napoli, sui social il killer manda baci dal carcere

Come anticipa Il Mattino, a postare l’immagine – probabilmente ricavata da un colloquio da remoto – una parente, che si presenta ai suoi follower come “zia”. “Non ti lascerò mai… farò mille sacrifici per te…”, è la scritta che accompagna la foto. “Di te può parlare solo chi è in grado di dare un esempio”, scrive ancora la donna.

A denunciare il caso è stato il parlamentare dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha replicato così alle parole della presunta zia: “Invece di vergognarsi hanno anche il coraggio di parlare. A Roma invece la parte sana in solidarietà delle vittime”, facendo riferimento al corteo organizzato ieri nella Capitale per chiedere giustizia per Giovanbattista Cutolo.

Ed è lo stesso parlamentare a chiedere che vengano subito effettuate verifiche del profilo social. Intanto, sulla vincenda è intervenuta la polizia postale per capire se ci siano eventuali irregolarità nella diffusione della foto del minore e, laddove ci siano, rimuovere subito quell’immagine dai social.