“MusichiAmo” ad Arzano, parte da mercoledì 11 settembre la seconda edizione

Parte la seconda edizione della rassegna musicale “Musica per la Pace” 2024, inserita nel progetto “MusichiAmo” promosso dal Comune di Arzano ed incluso nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2023/24 con il contributo della Città Metropolitana di Napoli. Il programma dell’evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Arzano e fortemente voluto dalla Sindaca Dott.ssa Cinzia Aruta e dall’Assessore alla Cultura Avv. Maria Teresa Abate, con la direzione artistica affidata a Lino Vairetti, si svolgerà in quattro giornate consecutive dal 11 al 14 settembre 2024 nella Villa Comunale di Arzano sita in via Napoli.

I concerti ad ingresso gratuito con inizio serale alle ore 21:30, vedranno la partecipazione dei seguenti artisti: Mercoledì 11 settembre – Peppe Barra, con lo spettacolo: “Un’età certa”. Un concerto ideato per festeggiare quest’anno i suoi 80 anni di età, dove traspare la sua grande versatilità interpretativa e l’energia travolgente che lo caratterizza da sempre. Con lui in scena i musicisti: Paolo Del Vecchio, Sasà Pelosi, Luca Urciuolo, Ivan Lacagnina e Francesco di Cristofaro – Giovedì 12 settembre – NCCP – Nuova Compagnia di Canto Popolare in “Anima di Terra Tour”, un repertorio di brani della tradizione popolare napoletana e campana che spazia tra villanelle, moresche e tammurriate. Sul palco con Fausta Vetere, vera regina della tradizione popolare e voce storica della NCCP: Umberto Maisto, Gianni Lamagna, Carmine Bruno, Marino Sorrentino, Michele Signore e Pasquale Ziccardi. – Venerdì 13 settembre: CIRO CERUTI porta in scena lo spettacolo (da lui scritto e diretto) dal titolo “Shit life. Vita da attore”. Unico spettacolo “Comico-teatrale” della rassegna, che narra ironicamente delle difficoltà, dei fallimenti e delle delusioni della vita di un attore. Con lui in scena ci saranno gli attori: Giovanni Allocca e Paco De Rosa. – Sabato 14 settembre: BLUE STUFF in “Fuje Pascalì”. Il gruppo napoletano di genere blues, capeggiato dal cantante batterista Mario Insenga, riporterà in scena i brani come “Afragola Shuffle”, “Fuje Pascalì”, “Sotto Viale Augusto” e tanti altri tratti dai famosi album come “L’acqua è poca” e “E’ Asciuto Pazzo ‘o padrone”. Con lui in scena i musicisti: Emilio Quaglieri, Sandro Vernacchia e Francesco Miele.

Per info – Mail [email protected]