Muore giovane mamma nel napoletano, addio all’ex consigliera comunale

Dolore e lacrime per la prematura scomparsa dell’ex consigliera comunale Maria Massa. La donna, molto conosciuta nella città di Bacoli dove era residente, è deceduta nella giornata di oggi martedì 14 marzo. La giovane mamma, che da qualche giorno aveva festeggiato il suo compleanno, lascia marito e figli. Non sono state rese note le cause decesso.

La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità e del web. In queste ore sono decine i messaggi di cordoglio diffusi sul web: “Oggi per tutto il nostro circolo è un giorno tristissimo, ci ha lasciati una persona meravigliosa, una militante storica, Maria Massa il nostro Cordoglio e la nostra vicinanza va al Marito, ai Figli, alla Sorella Paola ex Consigliere Comunale, alla sorella Monica ai Fratelli e al Padre”, scrive la pagina del Partito Democratico cittadino. “La notizia della tua prematura scomparsa mi ha sconvolto. Un bacio fin lassù Maria Massa. Rimarrai sempre viva nel cuore di chi ti ha conosciuto, scrive Nicoletta.