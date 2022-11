Tentato rapina a Mugnano, lungo la circumvallazione, a pochi passi dalla Lidl. Due malviventi, a bordo di uno scooter, hanno sfondato il finestrino di un’auto in sosta con l’intento di rubarla. Il colpo, però, non è riuscito e non è chiaro per quale motivo. A darne notizia è il portale online Terranostranews.it

Mugnano, tentata rapina sulla circumvallazione esterna: preso un malvivente

Probabilmente il conducente, che era all’interno dell’auto di grossa di cilindrata, ha reagito ed ha impedito ai rapinatori di portargli via la macchina. Ad ogni modo, i balordi sono stati intercettati da una pattuglia dei Carabinieri che in quel momento si trovava in zona. Alla vista dei militari, i due si sono dati subito alla fuga. Ne è nato così un inseguimento, conclusosi con l’arresto di uno dei malfattori, tra l’altro già noto alle forze dell’ordine. Nel frattempo, ieri sera, è arrivata anche la denuncia del proprietario della vettura che poco prima era stata puntata dai banditi.

Carabini sventano rapina a Giugliano

Solo qualche giorno fa, a Giugliano, i Carabini hanno sventato una rapina ai danni di una farmacia, in via Frezza. I militari, dopo aver notato due ragazzi a bordo di uno scooter, hanno intimato loro l’alt ma questi sono scappati. Da lì è iniziato l’inseguimento tra sorpassi e manovre pericolose durante il quale uno dei rapinatori ha anche lanciato una pistola. I due balordi sono stati fermati e arrestati all’altezza del cimitero. In seguito alle perquisizioni, è stato accertato che il passeggero indossava altri abiti sotto quelli visibili mentre l’arma lanciata è stata recuperata: una pistola Beretta modello 34 calibro 7.65 con matricola abrasa e 5 colpi nel caricatore. A finire in manette un 25enne e un 26enne.