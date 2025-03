Con l’avvento della primavera, l’iniziativa “Mugnano sul Ghiaccio”, promossa dalla Pro Loco di Mugnano in collaborazione con il comune, è pronta a regalare momenti di gioia e divertimento per tutta la famiglia fino al 30 giugno per poi riaprire il 1 settembre.

“Mugnano sul Ghiaccio”, tante novità con l’arrivo della primavera: nuovi gonfiabili e promo per tutta la famiglia

Con un’offerta speciale pensata per grandi e piccini, l’evento propone un braccialetto illimitato promozionale al prezzo di soli 10 euro, che consente l’accesso a numerose attrazioni: playground, gonfiabili, area baby e tappeti elastici.

L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per trascorrere giornate all’insegna del gioco e della spensieratezza, in un ambiente sicuro e attrezzato. Inoltre, per chi desidera rendere unica la propria esperienza, è possibile organizzare feste a tema personalizzate, ideali per compleanni e ricorrenze speciali.

Mugnano sul Ghiaccio si conferma così un punto di riferimento per l’intrattenimento delle famiglie e dei più piccoli, offrendo un’esperienza indimenticabile. L’evento promette di attirare tanti visitatori desiderosi di vivere una primavera all’insegna del divertimento e della socialità.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi agli organizzatori presso il parco commerciale ex Auchan a Mugnano o consultare le pagine social “Mugnano sul Ghiaccio”.