Entusiasmo e grande partecipazione all’inaugurazione di “Mugnano sul ghiaccio”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Mugnano APS in collaborazione con il Comune di Mugnano e il Centro Commerciale Mugnano.

Mugnano sul ghiaccio, grande successo per l’inaugurazione della pista di pattinaggio più grande del sud Italia

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Luigi Sarnataro, il presidente della Pro Loco Ciro Clemente, il presidente Umpli Napoli Claudio Napolitano, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini, accorsi per assistere all’apertura ufficiale della pista di ghiaccio più grande del Sud Italia, con i suoi 300 metri quadrati.

Il parcheggio del centro commerciale si è trasformato in un vero e proprio villaggio del divertimento invernale: oltre al pattinaggio, è stato allestito un playground per i più piccoli e sarà possibile organizzare feste e compleanni direttamente sulla pista.

Non mancheranno, inoltre, momenti di intrattenimento per gli appassionati di sport: sono previste proiezioni in diretta delle partite di Serie A, UEFA e Champions League, per vivere insieme emozioni di sport e divertimento. Un’iniziativa che promette di animare le festività mugnanesi e di diventare un nuovo punto di ritrovo per famiglie, giovani e sportivi.

Il video