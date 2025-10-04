Mancano ormai solo 13 giorni all’attesissima inaugurazione delle 5 edizione di “Mugnano sul Ghiaccio”, l’evento invernale che trasformerà parte del parcheggio del Centro Commerciale di Mugnano in una magica pista di pattinaggio e punto d’incontro per grandi e piccoli.

Mugnano sul Ghiaccio, conto alla rovescia per la grande inaugurazione: special guest Giusy Attanasio

L’apertura ufficiale è prevista per giovedì 17 ottobre, con una special guest d’eccezione: la cantante Giusy Attanasio, amatissima dal pubblico partenopeo, che si esibirà durante la serata inaugurale.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Mugnano APS, che ringrazia il Comune di Mugnano, il Centro Commerciale Mugnano e tutti gli sponsor ufficiali che anche quest’anno hanno scelto di sostenere l’evento.

“Siamo orgogliosi di portare avanti un appuntamento che unisce la città e regala momenti di spensieratezza alle famiglie – ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Ciro Clemente –. Un ringraziamento speciale va al nostro staff e a tutti coloro che ci sostengono per la riuscita dell’evento “Mugnano sul Ghiaccio””. L’appuntamento è quindi fissato per il 17 ottobre: Mugnano è pronta a tornare sul ghiaccio per vivere un’edizione ricca di emozioni, musica e divertimento.