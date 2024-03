Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Svolgeva la sua attività in maniera “itinerante”, a bordo di uno scooter.

Mugnano, spaccio “itinerante” a bordo dello scooter: arrestato 19enne

Dell’attività di spaccio di droga in via Fleming, a Mugnano, i Carabinieri ne erano a conoscenza. E così hanno organizzato un servizio ad hoc, attendendo pazientemente il momento della cessione.

Poco prima di mezzanotte, i militari si trovavano in varie posizioni lungo la strada quando hanno visto un ragazzo su uno scooter procedere contromano, allontanandosi da un giovane seduto su un muretto. Era chiaro che si era appena svolto uno scambio di droga tanto atteso e i carabinieri in divisa sono intervenuti.

Il ragazzo seduto sul muretto, vedendo i carabinieri, ha immediatamente gettato un pacchetto sotto un’auto, che custodiva in tasca. Tuttavia, il pusher non si era accorto che dall’altra parte della strada c’erano altri due militari in borghese che avevano assistito a tutto. Il ragazzo, un 19enne senza precedenti penali, è stato fermato e il pacchetto è stato recuperato. All’interno c’erano diverse dosi di hashish pronte per la vendita.

Il sequestro

I carabinieri hanno deciso di perquisire la casa del giovane e nella sua camera da letto hanno trovato altro materiale. Nell’armadietto, nascosto tra i suoi vestiti, c’era un cofanetto in ferro contenente un panetto di hashish di 51 grammi.

Nel cassetto dello stesso armadio sono state trovate altre 15 dosi della stessa sostanza, pesanti complessivamente 16 grammi, e 37 bustine di plastica trasparente presumibilmente utilizzate per confezionare la droga.

Insieme allo stupefacente, sono stati trovati anche un bilancino di precisione e una valigetta. In una custodia nera c’era una pistola scenica senza tappo rosso calibro 9 e un proiettile a salve in canna.

La perquisizione è proseguita e nel ripostiglio è stata trovata altra droga: 92 grammi di marijuana in una busta. Il 19enne è stato arrestato e la pistola insieme ai 160 grammi di droga sono stati sequestrati.