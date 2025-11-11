Tenta furto in un cantiere edile di Mugnano ma viene sorpreso. I carabinieri hanno arrestato un 61enne di Marano. Si tratta di Pasquale Caiazzo, già noto alle forze dell’ordine.

Mugnano, sorpreso a rubare di sera in un cantiere edile: arrestato 61enne di Marano

Secondo quanto riportato da una nota stampa dei militari dell’Arma, l’uomo è stato sorpreso ieri sera mentre provava a rubare materiale edile in un cantiere di via Gaio Valerio Catullo, traversa di via Aldo Moro. Il 61enne, però, dopo una breve fuga è stato fermato dai carabinieri, che lo hanno identificato e condotto in carcere. Caiazzo deve rispondere di tentato furto davanti al gip durante l’interrogatorio di garanzia ed è in attesa di giudizio.