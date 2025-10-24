Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli hanno sequestrato circa una tonnellata di prodotto ittico presso il mercato di Mugnano.

Mugnano, sequestrata una tonnellata di pesce non tracciato a due aziende ittiche

Il pesce, privo dei requisiti di tracciabilità previsti dalle normative europee e nazionali, risultava potenzialmente pericoloso per il consumo umano. A seguito dei controlli, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro ai legali rappresentanti di due aziende operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il valore stimato del prodotto sequestrato ammonta a circa 35.000 euro e, previo controllo di idoneità da parte dell’A.S.L., sarà destinato in beneficenza. Le Fiamme Gialle hanno annunciato che i controlli sulla filiera ittico-alimentare continueranno e saranno intensificati nei prossimi giorni, in vista dell’aumento della domanda di pesce per le festività natalizie.